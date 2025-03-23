Birçok İlde Ekrem İmamoğlu İçin Destek Eylemi Düzenlendi.. İl İl Yaşananlar Şöyle

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte belediye yöneticileri ve iş insanlarının gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar nedeniyle birçok ilde vatandaşlar yaşananlara sokaklarda tepki gösterdi. İşte il il yaşananlar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltılar yurtta tepkiyle karşılandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının dördüncü gününde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere gözaltına alınan kişilerin ifade işlemine başladı. Bugün ise tepkilerini gösteren vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sandıklara giderek oy kullancak.

İmamoğlu'nun ifade verme işleminin başladığı saatlerde birçok ilde destek eylemleri gerçekleşti.

İstanbul

İstanbul'da binlerce yurttaş Saraçhane'ye akın etti. En kalabalık gün olan eylemin 4'üncü gününde de "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atılırken, "Bugün susarsan yarın sustururlar", "Seni cumhurbaşkanı yapacağız" dövizleri açıldı.

Saraçhane'de düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bundan sonra da bu gece, yarın ve devamında karşımızdaki polise kanun dışı emirler vermemesi noktasındaki duyarlılığımıza hassasiyet göstereceğini beklediğim İstanbul Valisi'ne sesleniyorum: Bu akşam burada, İstanbul'da bir tarih yazılacak, bunun karşısında durmayın, duramazsınız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, "Yapılmak istenen itibar suikasti. Anlaşılan o ki rakip istenmiyor, itiraz eden istenmiyor" ifadelerini kullandı. Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden kalabalığa polis biber gazıyla müdahale etti. CHP İl Başkanı Özgür Çelik, " Bozdoğan'ı bahane ederek, burada süreci bekleyen insanları süpüre süpüre, bina ile yol arasında sıkıştırmak istediler" dedi.

Ankara

Ankara'da binlerce yurttaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için Kızılay'da Güvenpark'ta bir araya geldi. Kalabalığa müdahale eden polis ekipleri, bazı göstericileri gözaltına aldı.

İzmir

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını İzmir'de protesto eden öğrencilere kentin iki noktasında polis tarafından sert müdahalede bulunuldu. Biber gazından etkilenen protestocuların ara sokaklara dağılması üzerine polis, ara sokaklarda da müdahalesini sürdürdü.

Erzurum

Erzurum'da da destek eylemi düzenlendi. CHP İl Başkanlığı'nın çağrısıyla Kazım Karabekir Caddesi'ndeki parti binası önünde bir araya gelen çok sayıda partili, İmamoğlu ve beraberindekilerin gözaltına alınmasına tepkilerini dile getirdi.

Samsun

Samsun Atakum ilçesinde CHP İl Başkanlığı öncülüğünde yurttaşlar Ekrem İmamoğlu'na destek için Lozan Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

Artvin

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına bir tepki için uluslararası transit yolu üzerinde yürüyüşe geçen Hopalılar, Hopa Meydanı'na geldi. Arhavi Meydanı'nda toplanan yüzlerce Arhavili de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti. Hopa Belediyesi'ne ise Ekrem İmamoğlu'nun diploması asıldı.

Hatay

Hatay'ın Samandağ ilçesinde de vatandaşlar sokağa çıktı. Alkış, slogan ve zılgıtlarla yürüyen Samandağlılar, "Diplomasız Erdoğan", "Ekrem İmamoğlu yalnız değildir", "Fazişme karşı omuz omuza" sloganları attı.

Malatya

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Malatya'da binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto edildi. Protesto mitingine telefon aracılığıyla bağlanan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Maalesef Türkiye'de yargının askıya alındığı, adeta yargı terörünün uygulandığı bir ülkede yaşıyoruz. Ama Türkiye'de 31 Mart'ta ortaya koyduğumuz Türkiye ittifakı kazanacak, sağcısı, solcusu, muhafazakar demokratı, sosyal demokratı meydanlarda sahip çıkılacak" dedi.

Trabzon

Kahramanmaraş Caddesi'nin girişinde başlayan yürüyüşe katılanlar "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Faşizme karşı omuz omuza", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Hükümet istifa", sloganları eşliğinde yürüdü. Meşaleler eşliğinde yürüyen ve Ekrem İmamoğlu maskesi de takan binlerce Trabzonluya, civardaki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Yürüyüşe katılanlar hep birlikte andımızı okudu. Ardından Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okundu.

Edirne

Edirne'de Atatürk Bulvarı Olin Kavşağı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden bir grup üniversite öğrencisi polis tarafından gözaltına alındı.

Giresun

Yağmura ve soğuk havaya aldırış etmeyen binlerce Giresunlu, Gazi Caddesi'nde yürüyerek Osmanağa Meydanı'nda toplandı.

Tokat

CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz'ün öncülüğünde düzenlenen yürüyüş, Namık Kemal İlköğretim Okulu önünden başladı. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş boyunca, "Demokrasi için yürüyoruz", "İmamoğlu yalnız değildir" ve "Hukukun üstünlüğü kazanacak" sloganları atıldı.

Eskişehir

CHP'nin çağrısıyla Adalar Porsuk Mevkii'nde bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki pankart, döviz ve Türk bayraklarıyla Odunpazarı Meydanı'na yürüdü. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Zannediyorlar ki alanlardaki mücadele sadece Ekrem İmamoğlu'nun ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesidir. Oysa bugün meydanlarda, etnik ve dini kimliği ne olursa olsun, bu ülkenin adalete, özgürlüğe, hukuka susamış insanları var" dedi.

Denizli

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlemek isteyen Pamukkale Üniversitesi öğrencilerine polis izin vermedi. Polis ve öğrenciler arasında yaşanan gerginliğin ardından gözaltına alınan 7 öğrenci, gece saatlerinde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Bursa

Bursa'da da üniversite öğrencileri üniversite kampüsünde yaptıkları yürüyüşün ardından Fomara Meydanı'nda bir araya geldi. Fomara Meydanı'ndan Kent Meydanı'na yürüyen öğrencilere sendikalar, siyasi partiler ve kitle örgütleri de destek verdi. Kent Meydanı'nda CHP'nin gerçekleştirdiği eyleme katılan öğrenciler Çarşamba Caddesi'ne yürümek istedi. Burada polis müdahalesiyle karşılaşan öğrenciler bir süre sonra barikatı aşarak yürüyüşe devam etti.