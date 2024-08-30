Birecik'te Dalgıçlar 30 Ağustos Zafer Bayramı Gösterisi Düzenledi - Son Dakika
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Birecik'te Dalgıçlar 30 Ağustos Zafer Bayramı Gösterisi Düzenledi

Birecik\'te Dalgıçlar 30 Ağustos Zafer Bayramı Gösterisi Düzenledi

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında sivil dalgıçlar, Fırat Nehri'nin altında ve üstünde dev Türk bayrağı açıp, gösteri düzenledi. Dalgıçlar, bayrağı nehrin derin sularında dalgalandırdıktan sonra Birecik Köprüsü'ne astılar. Etkinliğe Birecik Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili ve diğer kurum amirleri de katıldı. Türk bayrağının dalgalanması su altı kamerası ve dron ile görüntülendi.

30.08.2024 14:03
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ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında sivil dalgıçlar, Fırat Nehri'nin altında ve üstünde dev Türk bayrağı açıp, gösteri düzenledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında dalgıçlar, Fırat Nehri'nde Türk bayrağı açarak gösteri düzenledi. Dalgıçlar ilk olarak dev Türk bayrağını nehrin derin sularında dalgalandırdı. Ardından bayrak, Birecik Köprüsü'ne asıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğine Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Birecik Belediye Başkan Vekili Mehmet Reşit Çelikhan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İslam Nuri Kış, Adalet Komisyon Başkanı Ali Çolak ve çeşitli kurum amirleri katıldı. Fırat Nehri'nin altında ve üstünde dalgalanan Türk bayrağı, su altı kamerası ve dron ile görüntülendi.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

Kaynak: DHA

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