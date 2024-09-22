Birmingham'da Toplu Silahlı Saldırı: 4 Ölü - Son Dakika
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Birmingham'da Toplu Silahlı Saldırı: 4 Ölü

Alabama'da bir silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Olayın nedeni araştırılıyor.

22.09.2024 15:52
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WASHINGTON, 22 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin Alabama eyaletine bağlı Birmingham kentinde meydana gelen toplu silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Birmingham polisi, saldırının Cumartesi gecesi Alabama Üniversitesi yakınlarındaki Five Points South bölgesindeki Magnolia Caddesi'nin 2000 numaralı blokunda yer alan işlek bir mahallede meydana geldiğini bildirdi. Üç kişi olay yerinde, dördüncü kişiyse kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralılardan bazılarının durumu ciddiyetini koruyor.

Yetkililer birden fazla silahlı saldırganın olaya karıştığını düşünüyor.

Kaynak: Xinhua

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