WASHINGTON, 22 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin Alabama eyaletine bağlı Birmingham kentinde meydana gelen toplu silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.
Birmingham polisi, saldırının Cumartesi gecesi Alabama Üniversitesi yakınlarındaki Five Points South bölgesindeki Magnolia Caddesi'nin 2000 numaralı blokunda yer alan işlek bir mahallede meydana geldiğini bildirdi. Üç kişi olay yerinde, dördüncü kişiyse kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralılardan bazılarının durumu ciddiyetini koruyor.
Yetkililer birden fazla silahlı saldırganın olaya karıştığını düşünüyor.
Son Dakika › Güncel › Birmingham'da Toplu Silahlı Saldırı: 4 Ölü - Son Dakika
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