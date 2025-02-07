Birsen Orhan\'a 5 Ay Hapis Cezası

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TUNCELİ Belediyesi'ne yapılan görevlendirme sonrası izinsiz eylemler sırasında yaptığı konuşmasında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında dava açılan DEM Parti'li Belediye Meclis Üyesi ve Eş Başkanı Birsen Orhan, 'Halkı suç işlemeye alenen tahrik' suçundan 5 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almalarının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici görevlendirme yapıldıktan sonra kentte düzenlenen izinsiz eylemlere katılarak açıklama yapan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan, 23 Kasım'da gözaltına alındı. Emniyette ifade vermeyen ve sağlık kontrolünün ardından savcılığa sevk edilen Orhan'a, 24 Kasım'da 'Halkı suç işlemeye alenen tahrik' suçundan çıkarıldığı mahkemede yurt dışı yasağı konularak ev hapsi verildi. Pertek ilçesinde ev hapsinde olan Orhan, 30 Kasım günü '2911 sayılı yasaya muhalefet ve görevi yaptırmamak için direnme' suçundan ifadesinin alınması için Tunceli Adliyesi'ne götürüldü. Orhan, çıkarıldığı mahkemede bu iki suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avukatlarının yaptığı itirazın ardından Orhan, 3 Aralık'ta tahliye edildi.

15 Ocak'ta, Orhan hakkında açılan davanın duruşması görüldü. Birsen Orhan, yaptığı savunmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Avukatları da savunmalarını tamamladıktan sonra tahliye talebinde bulundu. Savunma ve taleplerin ardından mahkeme heyeti, Birsen Orhan'ın ev hapsi ve yurt dışı yasağının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 7 Şubat'a erteledi.

Birsen Orhan hakkında açılan davanın karar duruşması, Tunceli 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Orhan'ın katılmadığı duruşmada avukatları Fatma Kalsen, Enver Erdal Şimşek ve Kenan Çetin hazır bulundu.

Savcı Orhan'ın izinsiz eylemlerde yaptığı konuşmasında kullandığı 'işgal' ve 'mücadele' sözlerini 'Yakın tehlike' olarak değerlendirerek ceza talep etti. Mahkeme, yaptığı konuşmaya ilişkin Birsen Orhan'ı 'Halkı suç işlemeye alenen tahrik' suçundan 5 ay hapse çarptırdı. Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, toplama kararı olan 'Jineoloji' kitabının tanıtımını yaptığı ve bulundurduğu gerekçesiyle sanık Orhan'ın beraatine karar verdi.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM,TUNCELI??