Bisiklet Hırsızları Tutuklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bisiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı.
Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iki farklı adresten bisiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheliler T.A. (30) ile İ.İ'yi (28) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Zanlılardan İ.İ'nin "hırsızlık suçundan" 5 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
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