Bisiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

1) BARIŞ, ÜZERİNE UZANDIĞI BİSİKLET İLE OTOMOBİLE ÇARPTI; HAYATINI KAYBETTİ

GAZİANTEP'te Barış Tanrıverdi (18) üzerine uzandığı bisiklet ile otoyolda otomobile çarptı. Kazada Tanrıverdi, hayatını kaybetti.

Kaza, 21 Şubat'ta akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Şehirgösteren Mahallesi tarihi İpekyolu üzerinde meydana geldi. Barış Tanrıverdi (18) üzerine uzandığı bisiklet ile otoyolda otomobile çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tanrıverdi, kurtarılamadı. Tanrıverdi'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Öte yandan kaza, Tanrıverdi'nin arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Tanrıverdi'nin üzerine uzanarak sürmeye çalıştığı bisikletle sola manevra yapmaya çalıştığı ardından önündeki otomobile hızla çarpması yer aldı.