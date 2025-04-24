Bişkek'te İklim Krizi Konferansı - Son Dakika
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Bişkek'te İklim Krizi Konferansı

Bişkek\'te İklim Krizi Konferansı

Kırgızistan'da düzenlenen konferansta, iklim krizi ve dağlık bölgelerin sorunları ele alındı.

24.04.2025 18:45
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te iklim krizi ile buzullardaki erimenin ele alındığı "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Dağ Diyaloğu" başlıklı uluslararası konferans düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla organize edilen konferansa dağlık konumdaki 25 ülkenin temsilcileri, hükümet üyeleri, uluslararası örgüt ve finans kuruluşlarının yetkilileri, diplomatlar, bilim insanları, uzmanlar ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Caparov, Kırgızistan'ın 2000'li yılların başından itibaren dünya kamuoyunun dikkatini dağlık bölgelerde yaşayanların sorunlarına çekmek için aktif çalıştığına işaret ederek "Coğrafi izolasyonun yanı sıra iklim değişikliğinin etkilerini de yaşamak zorunda kalan dağlık ve ücra bölgelerdeki halkın sosyoekonomik koşullarını iyileştirmeye yönelik projeleri desteklemek üzere uluslararası örgütleri ve finans kuruluşlarına çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Caparov, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde 2027'de Bişkek+25 Dağ Zirvesi'nin yapılacağını belirterek tüm ülkeleri ve uluslararası ortakları üst düzeyde katılıma davet etti.

Afrika kıtasının güneyinde yer alan Lesotho Krallığı Başbakan Yardımcısı Nthomeng Majara, iklim değişikliğinin az gelişmiş ülkelerin mali durumunu olumsuz etkilediğini, bu konferanstan olumlu sonuçlar beklediklerini dile getirdi.

Konferansın organizatörlerinden BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Qu Dongyu, dünyada 2 milyardan fazla kişinin dağlık bölgelerde yaşadığını, bu nedenle yer altı kaynaklarının dikkatli kullanılması ve bu insanların temel geçim kaynaklarından mahrum bırakılmaması için gösterilmesi gereken çabaların önemine işaret etti.

"Buzul alanlarda azalma, heyelanlar, seller ve kuraklıklarda artış görüyoruz"

Kırgızistan Doğal Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik Denetim Bakanı Meder Maşiyev, "Buzul alanlarda azalma, ekosistemlerde dengesizlik ve doğal afetlerde, heyelanlar, seller ve kuraklıklarda artış görüyoruz. (Ülkede) Sadece 2022'de doğal afetlerde yaklaşık 150 kişi hayatını kaybetti. Kırgızistan'da acil durumlardan kaynaklanan ortalama yıllık hasarın 27 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

Dağlık konumdaki ülkeleri ilgilendiren konuların ele alındığı 12 panelle süren konferans, Birleşmiş Milletlerin (BM) 2023-2027 yıllarında dağlık ülkelerin kalkınması için hibe desteği ve yatırım çekmek adına ilan ettiği eylem planı çerçevesinde düzenlendi.

Konferansta bildiri sunanlar, iklim sorunlarının üstesinden gelmek için sadece dağlık ülkelerin değil aynı zamanda ova ülkelerinin de çabalarını birleştirmelerinin önemine dikkati çekti.

Yarın sona erecek konferansın katılımcıları, Bişkek'te fidan dikim etkinliğine katılacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bişkek'te İklim Krizi Konferansı - Son Dakika

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