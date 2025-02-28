Bişkek'te Moda Haftası Coşkusu

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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 9. Burana Uluslararası Moda Haftası gerçekleştirildi.

Kırgızistan, Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığının katkılarıyla bu yıl dokuzuncusu düzenlenen organizasyonda, Kırgız, Kazak ve Özbek modacıların hazırladıkları milli motif ve modern renklerin işlendiği yeni kreasyon ve aksesuarlar defilelerle tanıtıldı.

Burana Uluslararası Moda Haftası Organizatörü Nazira Begim, etkinlikte, "Kırgız moda endüstrisinin gelişmesi için emek veriyoruz. Bugün etkinlikte üniversite öğrencileri ve profesyonel modacıların yanı sıra Kazak ve Özbek modacıların koleksiyonları sergilenecek." dedi.

Etkinlikte tasarımcılar koleksiyonlarını defileleriyle tanıttı.

Organizatör Nazira Begim'in hazırladığı özel koleksiyon da defileyle tanıtıldı.