Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yer alan bir ilkokuldaki skandal olayı rehber öğretmenin ihbarı ortaya çıktı. 2 kız öğrenci rehber öğretmenlerine giderek okullarındaki kantin işletmecisi A.Ö. tarafından tacize uğradıklarını anlattı.
Hemen harekete geçen öğretmen, öğrencileriyle beraber polise başvurup şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında A.Ö, ilçeye bağlı Kazancılar Mahallesi'nde gözaltına alındı. Pedagog eşliğinde kız öğrencilerin ifadeleri alındı. A.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Rehber öğretmen şikayetçi oldu, kantinci tacizden gözaltına alındı - Son Dakika
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