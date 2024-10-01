Bismil\'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı

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DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Otomobillerin metrelerce sürüklendiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bismil ilçesi Kırsal Köseli Mahallesi'nde meydana geldi. Sırrı S. yönetimindeki (48) 34 AOA 510 plakalı otomobil ile Barış A. (22) idaresindeki 34 AOA 510 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Sırrı S. ve Barış A. ile Fikri B. (20) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpışan otomobillerin metrelerce sürüklendiği görüldü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.