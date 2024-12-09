Bitkilerden Doğal Led Işığı Üretimi

Güncel

Üzerlik ve sarı kantarondan led ışığı

KAYSERİ - Mühendislik Bilimleri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Zeliha Soran Erdem, yürüttüğü proje kapsamında üzerlik ve kantaron bitkilerinden daha sürdürülebilir olan led ışığı elde etti.

Mühendislik Bilimleri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Zeliha Soran Erdem tarafından yürütülen proje kapsamında led teknolojilerinde kullanılan yeni bir buluş elde edildi. Üzerlik ve kantaron bitkilerinden yararlanan Bilim Kadını Erdem, bu bitkilerin ekstresini kullanarak TV, bilgisayar, cep telefonu gibi teknolojik aletlerdeki led ışıkları doğal ürünlerden elde etti. L'Oréal Türkiye'nin 'Bilim Kadınları İçin' ödül töreninde ödül kazanan Erdem, proje hakkında bilgiler vererek; "Ledlerde kullanılan renk dönüştürücü yüzeyler daha ağırlıklı olarak nadir toprak elementi içeren fosfor temellidir. Daha sonraki çalışmalarda da kuantum noktacıklar kullanılıyor. Bunların hepsi inorganik ve sentetik. Dolayısıyla çevreye zararları da daha fazla ve sürdürülebilir değil. 'Biz bunları daha sürdürülebilir ve daha doğal nasıl yapabiliriz?' sorusundan yola çıktık. Bunun için doğanın kendisinden yararlanıp bitkilerdeki ışıyan molekülleri alıp bu amaçlı kullanmayı hedefledik. Yaptığımız ilk çalışmalarda da bunun yapılabilir olduğunu ve aslında daha sürdürülebilir led teknolojileri geliştirebileceğimizi gördük" dedi.

Bunun endüstriye de uyarlanabileceğini kaydeden Zeliha Soran Erdem; "Bunun için de çalışmaları devam ettiriyoruz. Daha iyi ve dayanıklı yüzeyler oluşturup ardından led endüstrisinde kullanabiliriz. Bitkilerin ekstresini kullanıyoruz. Bunun içinde daha iyi olanlarını seçmemiz gerekiyor. Birçok bitkide ışıma olduğunu biliyoruz ama bunların bu alana uygulanabilir olması için özelliklere sahip olması gerekiyor. Bizde bunları belirliyoruz. Basit bir şekilde su içinde bekleterek ekstresini elde ediyoruz. Bazılarında da farklı teknikler kullanarak ekstresini elde ediyoruz ve onları katı yüzeylere aktarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.