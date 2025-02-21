Bitkin Atmaca Tedavi Altına Alındı

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Erzurum'da, jandarma tarafından arazide bitkin halde bulunan atmaca, tedaviye alındı.

Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Dumlu Mahallesi'nde 19 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı personeli tarafından arazide bitkin vaziyette bir atmaca bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Tim Komutanlığınca koruma altına alınan atmaca, tedavisinin yapılması ve doğaya yeniden kazandırılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca çevre, doğa ve hayvanların korunması faaliyetlerine devam ediliyor.