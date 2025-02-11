Bitlis Cezaevinde Meslek Edindirme Kursları

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Bitlis'te E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlü ve tutuklular, açılan kurslarda meslek öğrenerek zamanlarını değerlendiriyor.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlü ve tutuklulara yönelik mesleki kurslar düzenleniyor.

Cezaevinde oluşturulan atölyelerde verilen aşçılık, filografi, seramik uygulama, fayans-karo ve bakır işleme eğitimlerine katılan hükümlü ve tutuklular, mesleğin inceliklerini öğreniyor.

Her gün atölyelerde uygulamalı eğitim alarak meslek sahibi olan hükümlü ve tutuklular, bu sayede hem üretime katkı sunuyor hem de cezalarından sonraki hayata hazırlanıyor.

"Tahliye olduklarında iş yerlerini açabilirler"

Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Zafer Günaydın, AA muhabirine, temel eğitimden yükseköğretime, sosyal ve kültürel alanlardaki kurslar ile etkinliklerden iş ve meslek eğitimlerine, psikososyal yardım ve manevi rehberliğe kadar birçok alanda iyileştirme programları yürüttüklerini söyledi.

Temel amaçlarının hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyecek etkenleri güçlendirmek olduğunu vurgulayan Günaydın, bu kapsamda eğitim ve iyileştirme faaliyetleriyle ilgili birçok kurs açtıklarını ifade etti.

Hükümlülerin tahliye olduktan sonra kurslardan öğrendikleriyle mesleklerini icra edebileceğini anlatan Günaydın, şunları kaydetti:

"Kurumumuzda usta öğretici görevlendiren İl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüyle en son aşçılık, filografi tekniği ve seramik uygulama kursu açtık. Hükümlü ve tutuklularımız burada aldıkları eğitimlerle hem tahliye olduklarında hem de Açık Ceza İnfaz Kurumuna gittiklerinde daha üst seviyede çalışabilirler. Tahliye olduklarında el becerileriyle ilgili iş yerlerini açabilir ya da mevcut iş yerlerinde ücret karşılığında çalışabilirler."

Kur'an-ı Kerim okuma kursunun da devam ettiğini dile getiren Günaydın, "Hem kadın hem de erkek hükümlü ve tutuklular kurslarına devam ediyor. Bakır işleme atölyesinde 3 hükümlü çalışıyor. Üretilen ürünler, genellikle Ceza İnfaz Kurumlarına bağlı mağazalarda satılıyor. Mağazalardan gelen sipariş üzerine de üretim yapılıyor." diye konuştu.

"Bu kurs sayesinde meslek öğrendim"

Filografi kursuna katılan tutuklu Y.C. ise "Kurslar sayesinde iyi vakit geçiriyoruz. Burada meslek öğrendik. Öğrendiğimiz mesleği dışarıda yapabileceğiz. Kurslardan memnun kaldım." dedi.

Seramik uygulama kursuna katılan tutuklu A.B. de kurs sayesinde meslek öğrendiğini bildirerek, "Dışarı çıkınca da bu işi yapacağım. Yetkililer iyileştirme programlarıyla buradakilere çok yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

7 aydır bakır işleme atölyesinde çalışan tutuklu H.G. de "Burada vakit geçirmek bize iyi geliyor. Kurs, geçimimizi sağlamada bir nebze de olsa yardımcı oluyor." şeklinde konuştu.