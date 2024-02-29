Bitlis Defterdarı Ahlat'taki El Sanatkarlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bitlis Defterdarı Ahlat'taki El Sanatkarlarını Ziyaret Etti

Bitlis Defterdarı Ahlat\'taki El Sanatkarlarını Ziyaret Etti

Bitlis Defterdarı Muhlis Öztürk, Vergi Haftası dolayısıyla Ahlat ilçesindeki baston ustalarını ziyaret etti. Öztürk, Ahlat'ta kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının üretim atölyelerini dolaşarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. El sanatkarları ziyaretten memnuniyet duyduklarını dile getirerek Öztürk'e teşekkür etti. Ziyarete Defterdarlık Gelir Müdürü Ayetullah Gencer, Bitlis Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Karapınar, Bitlis Muhasebe Müdürü İsmail Karabulut ve Ahlat Mal Müdürü İkram Günay da eşlik etti.

29.02.2024 16:45
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Bitlis Defterdarı Muhlis Öztürk, "Vergi Haftası" dolayısıyla Ahlat ilçesindeki baston ustalarını ziyaret etti.

Ahlat'ta kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının üretim atölyelerini dolaşan Öztürk, çalışmalar hakkında iş yeri sahiplerinden bilgi aldı.

El sanatkarları ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Öztürk'e teşekkür etti.

Öztürk'e Defterdarlık Gelir Müdürü Ayetullah Gencer, Bitlis Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Karapınar, Bitlis Muhasebe Müdürü İsmail Karabulut ve Ahlat Mal Müdürü İkram Günay eşlik etti.

Kaynak: AA

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