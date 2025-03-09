Bitlis'e Yeni Hastane Müjdesi

Bitlis'te yapımına başlanan Eren Devlet Hastanesi ile sağlık altyapısı güçleniyor.

İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Gökhan Güzeltaş, yaptığı açıklamada, yeni yapılacak hastanenin şehirdeki sağlık altyapısını önemli ölçüde güçlendireceğini söyledi.

Hastanenin 383 yatak kapasitesine sahip olacağını belirten Güzeltaş, ihtiyaç duyulması halinde yatak sayısının 517'ye çıkartılabileceğini ifade etti.

Modern mimariyle inşa edilecek hastanenin bölgenin ihtiyaçlarına uygun olarak dizayn edileceğini dile getiren Güzeltaş, şunları kaydetti:

"Hastane, bölgedeki sağlık ihtiyacını 25-30 yıl karşılayacak şekilde planlandı. Hastane, aynı zamanda 3. basamak eğitim ve araştırma hastanesi standartlarında inşa edilecek olup, sağlık çalışanları için 10 bin metrekare kapalı alana sahip lojmanlar da projeye dahil edilecek. Bu büyük sağlık yatırımı, sadece Bitlis'in değil bölgedeki diğer illerin sağlık altyapısını da önemli ölçüde güçlendirecek. Eren Ailesi'nin bu değerli katkısı, büyük bir şükranla karşılanmakta."