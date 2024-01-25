Bitlis\'te 213 köy yolu karla mücadele ekipleri tarafından açıldı

BİTLİS'te kardan kapanan 266 köy yolundan 213'ü ekiplerin çalışması ile yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte dün aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde 1 metreyi, yüksek kesimlerde 1,5 metreyi geçti. Kar yağışı nedeniyle 266 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı. 60 iş makinesi ve 80 personel ile yürütülen çalışmalarda 213 köy yolu, yeniden ulaşıma açıldı. Kalan 53 köy yolunu açmak için de çalışmalar sürüyor. Belediye ekipleri ise kent merkezinde kar temizleme çalışması yapıyor.