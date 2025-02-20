Bitlis'te 240 Köy Yolu Kapatıldı

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Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 240 köy yolunun açılması için çalışma yürütülüyor.

Kentte dünden bu yana etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı kentte, 240 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 75 personel, 71 iş makinesiyle söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.

Yolda kalanlara yardım eden, ana arterlerde önlem alan ekipler, kapalı yolları kısa sürede açmayı hedefliyor.