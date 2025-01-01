Bitlis'te Asayiş ve Güvenlik Değerlendirmesi - Son Dakika
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Bitlis'te Asayiş ve Güvenlik Değerlendirmesi

Bitlis\'te Asayiş ve Güvenlik Değerlendirmesi

Vali Karakaya, Bitlis'teki asayiş olaylarını ve güvenlik güçlerinin 309 operasyonunu açıkladı.

01.01.2025 16:46
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 2024 yılının son 3 ayındaki asayiş olaylarını değerlendirdi.

Valilikten düzenlenen toplantıda konuşan Karakaya, kentin huzur ve güvenliği için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Yürütülen operasyonlarla terör örgütlerine göz açtırmadıklarını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Yurt içinde ve yurt dışında güvenlik güçlerimizce gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütleriyle güçlü mücadele ilimizde de kararlılıkla devam etmekte. Başta PKK, FETÖ ve DAEŞ olmak üzere ülkemizin bütünlüğüne, milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden terör örgütlerine yönelik olarak son 3 ayda ilimiz genelinde 272 operasyon icra edildi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 78 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 22 şüpheliye de adli kontrol tedbiri uygulandı. Operasyonlarda uzun namlulu silah, roketatar, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 roketatar mühimmatı, bu silahlara ait 4 bin 45 fişek, 3 el bombası, el yapımı patlayıcı düzeneği, örgütsel fotoğraflar, havai fişekler, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi."

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen 109 operasyonda 281 düzensiz göçmenin yakalandığını ifade eden Karakaya, 57 şüphelinin de adliyeye sevk edildiğini aktardı.

Gerçekleştirilen 309 uyuşturucu operasyonunda yakalanan 335 şüpheliden 31'nin tutuklandığını bildiren Karakaya, şöyle devam etti:

"Operasyonlarda 253 kilogram sentetik uyuşturucu, 729 gram esrar, 173 kök hint keneviri, 93 gram kokain, 33 gram bonzai, 15 gram afyon sakızı, 8 ecstasy ve 984 sentetik ecza hapı ele geçirildi. İlimiz genelinde 8 metruk yapının kontrolü sağlandı. Organize suç örgütlerini 'kafes' operasyonlarıyla çökertmeye devam ettik. İl geneline düzenlenen 57 kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 67 şüpheliye yasal işlem yapıldı. Bu operasyonlarda 8 bin 172 paket gümrük kaçağı sigara, 405 kilogram tütün, 486 bin 186 makaron, 1070 litre kaçak akaryakıt, 34 gümrük kaçağı cep telefonu, 1367 emtia ve 22 litre gümrük kaçağı içkiye el konuldu."

Kente üç ayda 2 bin 500 asayiş olayının meydana geldiğini bildiren Karakaya, asayiş olaylarının aydınlatma oranının yüzde 96'ya yükseldiğini vurguladı.

Karakaya, trafik uygulamalarında 134 bin 483 aracın kontrol edildiğini, 20 bin 528 araca ve sürücülerine kurallara uymadıkları için idari para cezası uygulandığını ve 1074 aracın da trafikten men edildiğini aktardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca Van Gölü'nde 741 saat seyir gerçekleştirildiğini ve görev süresince kontrol edilen 84 tekneden 38'ine yasal işlem uygulandığını belirten Karakaya, su ürünleri kanuna muhalefet suçundan da 4 kişiye 83 bin 507 lira idari para cezası kesildiğini söyledi.

Karakaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Unutmamalıyız ki Bitlis'in güvenliği her bir Bitlislinin emeği ve katkısıyla pekişmekte. Bu nedenle güvenlik güçlerimizle omuz omuza vererek huzurumuzu ve güvenliğimizi koruma konusundaki kararlılığımız sürecek. Bu vesileyle şehrimizin güvenliğini tesis etmek için gece gündüz demeden fedakarca çalışan emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatımızın kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum. Yeni yılın önceki senelerden çok daha bereketli, sağlık ve afiyet içinde geçmesi ve güzellikleriyle unutulmayacak bir yıl olması temennisiyle ülkemizin ve hemşehrilerimin yeni yılını kutluyorum."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te Asayiş ve Güvenlik Değerlendirmesi - Son Dakika

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