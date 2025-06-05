Bitlis\'te bayramlaşma programı düzenlendi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda il protokolüyle bayramlaştı.

Valilikte gerçekleştirilen programda Vali Karakaya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, vali yardımcıları, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bayramını kutladı.

Karakaya, programın ardından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın Bitlis'te, ülkede ve tüm İslam aleminde huzur, sağlık ve sıhhatle geçmesi dileğinde bulundu.

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve ilgili birimlerle bayram tedbirlerini değerlendirdiklerini anlatan Karakaya, şunları kaydetti:

"Bayram boyunca vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için elimizden geldiğince iyi tedbirler alma gayretindeyiz. Bayramlar, kardeşlik ve barışmanın ve insanların birbiriyle kaynaşmasının sembolü olan günlerdir. Bayramlarda bütün vatandaşımızın muhabbetle kucaklaştığını görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tabii bayramın yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle il dışında, büyük şehirlerimizde olan Bitlisli hemşehrilerimiz de yoğun şekilde memleketlerine geliyor. Her birine hoş geldiniz diyorum. Hep birlikte güzel, bereketli ve huzurlu bir bayram geçirmeyi diliyorum."

Bayramlaşma programı kapsamında il merkezi ve 6 ilçedeki şehit ailelerinin ve gazilerin ziyaret edileceğini belirten Karakaya, "Emniyet ve jandarmadan 64 ekip ve 502 personelle trafik tedbirlerini planladık. Bu ekiplerimizi bugün ve bayramda yerinde ziyaret ederek inceleme ve denetimlerde bulunacağız. Bayramda asayişle ilgili de 261 ekip ve 1047 personelle tedbirleri planladık. Vatandaşlarımızın huzur içinde geçireceği bir bayram olması için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Hastanede tedavi gören vatandaşların da bayramını kutlayan Karakaya, emniyet, jandarma ve hastaneleri ziyaret ederek görevlilerle bayramlaştı.

Karakaya, fedakarca görevlerini yerine getiren sağlık çalışanları, emniyet ve jandarma personeline teşekkür etti.