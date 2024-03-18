Bitlis'te beklenmedik kar yağışı

- Bitlis'te kar yağışı
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Son birkaç gündür yağmurun etkili olduğu Tatvan'da, lapa lapa yağan kar ilçeyi tamamen beyaza bürüdü. Araçların ve evlerin çatılarının karla kaplandığı ilçede, yağışların hafta boyunca devam edeceği belirtildi.
Kar yağışını beklemediklerini söyleyen Emrullah Tüzün, "Yazı beklerken tekrardan kışa girdik. Sabah saatlerinde kar yağışı hızlıca bastırdı. Gördüğünüz gibi her yer bembeyaz oldu" dedi.
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Manisa'da geçtiğimiz günlerde iki grup arasında çıkan pala ve satırlı kavga, güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Keşir, Afyonkarahisar'da yapılan konuşmalarda Ankara'da DEM ile kol kola gezen adayların farklı bir söylem sergilediğini belirtti. Ayrıca, Afyonkarahisar'da DEM'in olmadığını ve bu tür söylemlerin sadece siyaset yapmak adına yapıldığını ifade etti.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, oynadıkları kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı. Yavuzlar Mahallesi İmar Sokak'ta, C.A. (16) ve arkadaşı O.D. (16) bahçede kurusıkı tabanca ile oynarken silah ateş aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Dijital Deneyim Müzesi'nde düzenlenen 'Kentleri Gençler Yönetecek-Dijital Gençlik Buluşması'na katıldı. Özel, gençlere ve kadına oy vermenin Cumhuriyet'e ve Atatürk'ün vizyonuna oy vermek olduğunu belirterek, gençlerin ülkeyi terk etme hayallerinin beka sorunu olduğunu ifade etti. CHP'nin gençlere ve kadınlara destek olacağını vurgulayan Özel, gençlerin kendi geleceklerine sahip çıkmalarını beklediklerini söyledi.
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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Ödemiş Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda İzmir'in tarım potansiyelini ve ekonomiye katkısını vurgulayarak, seçildikten sonra şehrin refah seviyesini yükselteceğini belirtti.
İngiliz Kraliyet ailesinin büyük bir açıklama yapacağı söylentisinin ardından gözler 83 gündür ortalarda görünmeyen Kate Middleton'a çevrilmişti. Öldüğü söylentisiyle gündeme gelen Middleton, eşi Prens William ile birlikte keyifli bir şekilde alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.
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