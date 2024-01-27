 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bitlis'te Beş Minare Akademi Düşünce Derneği üyeleri sıfırın altında 6 derecede gölete girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'te Beş Minare Akademi Düşünce Derneği üyeleri sıfırın altında 6 derecede gölete girdi

Bitlis'te Beş Minare Akademi Düşünce Derneği üyeleri, her yıl düzenledikleri etkinlik kapsamında sıfırın altında 6 derecede Altınkabur Göleti'ne girdi. Dernek başkanı Serdar Durer, etkinliğin amacının Bitlis'in coğrafik güzelliklerine dikkat çekmek olduğunu belirtti. Etkinliğe katılanlar, gölette bir süre yüzdükten sonra temsili kupa takdim edilmesiyle etkinliği tamamladı.

Bitlis\'te Beş Minare Akademi Düşünce Derneği üyeleri sıfırın altında 6 derecede gölete girdi
27.01.2024 - 13:58,
Abone Ol

BİTLİS'te Beş Minare Akademi Düşünce Derneği üyeleri, sıfırın altında 6 derecede Altınkabur Göleti'ne girdi. Dernek başkanı Serdar Durer, kentin coğrafik güzelliklerine dikkat çekmek için her yıl bu etkinliği yaptıklarını söyledi.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Altınkalbur Kış Yüzme Şenlikleri' kapsamında Beş Minare Akademi Düşünce Derneği üyeleri bir araya gelecek, sıcaklığın sıfırın altında 6 dereceye düştüğü bölgede Altınkabur Göleti'ne girdi. Grup, Bitlis'in Zeydan Mahallesi'nde, doğal su kaynağı olan Altınkalbur Göleti'nde bir süre yüzdü.

Etkinlik öncesi konuşan Beş Minare Akademi Düşünce Derneği Başkanı Serdar Durer, "Dünyanın her yerinde soğuk sularda yüzmek gün geçtikçe popülerleşen bir aktivite haline gelmektedir. Bizler de Bitlis'in karına, kışına akarsularına ve bütün coğrafik güzelliklerine dikkat çekmek için her yıl bu etkinliği icra etmek için burada bir araya geliyoruz. Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem faciasından ötürü ara vermiştik. Bu yıl 7'ncisini yapmak nasip oldu. Katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılanlar arasında yer alan Şerif Fırat, "Yaz aylarında birkaç kez girdiğim bu havuza ilk defa kışın gireceğim. 7'ncisi düzenlenen bu etkinliğe ilk defa bizlerde katılıyoruz. İnşallah bu etkinlik Bitlis'in tanıtımına katkı sunacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Gölete girenlere temsili kupanın takdim edilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Serdar Durer, Bitlis, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Beş Minare Akademi Düşünce Derneği üyeleri sıfırın altında 6 derecede gölete girdi - Son Dakika


14:57
İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı 'Ortalık çok karışacak' oldu İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:30
Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:08
Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06
Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
14:00
ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler
13:58
Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor
13:47
MHP, 55 adayını daha açıkladı MHP, 55 adayını daha açıkladı
13:40
Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti

Son Dakika
14:57 İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:30 Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:08 Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06 Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
14:00 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler
13:58 Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor
13:47 MHP, 55 adayını daha açıkladı
13:40 Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti
13:12 Avustralya Açık'ta tarihi şampiyonluk! Aryna Sabalenka ilki başardı
12:56 Yeniden Refah Partisi, Pozantı Belediye Başkan Adayını Açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 15:04:48. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis'te Beş Minare Akademi Düşünce Derneği üyeleri sıfırın altında 6 derecede gölete girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement