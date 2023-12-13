Bitlis\'te bir kafede çıkan yangın söndürüldü

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir kafede çıkan yangın söndürüldü.
Yeşilmezra Mahallesi'nde bulunan seyir terasındaki kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanlar ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Tatvan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere müdahale eden ekiplerce kontrol altına alınan yangında, kafe kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin kafedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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