Bitlis'te 5 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5-7 Temmuz'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Bitlis'te Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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