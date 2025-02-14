Bitlis'te Eğitime Kar Arası

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EĞİTİME KAR ARASI

Bitlis'te kar ve buzlanma nedeniyle eğitim- öğretime cuma günü ara verildi. Konuya ilişkin valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimizde devam eden mevcut kar yağışı, gece boyunca kar yağma ihtimali ve sabah saatlerinde buzlanma riski nedeniyle İl genelinde 14 Şubat 2025 Cuma Günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında ilk ve orta öğretim düzeyindeki eğitim- öğretime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller aynı gün idari izinli sayılacaktır."