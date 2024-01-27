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Bitlis'te Esnaf, Çatıdan Düşen Kar Kütlesinin Altında Kalmaktan Kurtuldu - Son Dakika
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Bitlis'te Esnaf, Çatıdan Düşen Kar Kütlesinin Altında Kalmaktan Kurtuldu

Bitlis'te bir esnaf, iş yerinin önünü temizlerken çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kaçarak kurtuldu. Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kaldırımlarda ve çatılarda kar birikti. Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bir esnaf, iş yerinin önündeki karı temizlerken çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan koşarak kurtulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bitlis\'te Esnaf, Çatıdan Düşen Kar Kütlesinin Altında Kalmaktan Kurtuldu
27.01.2024 - 15:55,
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Bitlis'te bir esnaf, iş yerinin önünü temizlediği sırada çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kaçarak kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte 2 günden bu yana etkisini sürdüren kar nedeniyle kaldırımlarda ve çatılarda kar birikti.

Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bir esnaf, iş yerinin önünde biriken karı kürekle temizlemeye başladı.

Bu sırada iş yerinin önüne çatıdan kar düşmesine sinirlenen esnafın, ardından art arda düşen kar kütlerinin altında kalmaktan koşarak kurtulduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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