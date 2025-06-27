Bitlis'in Hizan ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
İlçeye bağlı Yenikent Mahallesi'nde bir evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye giden Hizan Belediyesi itfaiye ekipleri, bir saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.
Evde maddi hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Bitlis'te Ev Yangını: Maddi Hasar - Son Dakika
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