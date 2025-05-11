Bitlis\'te Film Festivali Coşkusu

"Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali"ne katılan sanatçılar, oyuncular, yönetmenler, senaristler ve mankenler, kentteki doğal güzelliklerin bulunduğu alanları ve tarihi mekanları gezdi.

Avrupa Seçkin Destinasyonları (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü'ne giden sanatçılar, bölgede yürüyüş yaptı, fotoğraf çekti.

Daha sonra Ahlat ilçesinde dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret eden sanatçılar, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak kentin tanıtımına katkı sundu.

Festivalin direktörü Wilma Elles, basın mensuplarına, "Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali"nin üçüncü gününde olduklarını söyledi.

Festivale çok güzel bir katılımın sağlandığını belirten Elles, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 200 sanatçı geldi. Çok mutluyuz. Protokol üyeleri burada. Bugün ödül törenimiz var. Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) desteğiyle ödüller dağıtılacak. BETAV'a çok teşekkür ederiz. Gezimizin en önemli yerine geldik. Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na. Herkes çok etkilendi. Nemrut Krater Gölü'nü de gezdik. Buradan etkilenmemek mümkün değil. Çok güzel duygular yaşıyoruz."

Manken Ece Gürsel de ziyaret ettikleri Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın etkileyici olduğunu bildirerek, "Bitlis halkı böyle bir coğrafyaya ve tarihe sahip oldukları için çok şanslı. Ben burada bulunmaktan dolayı son derece mutluyum." dedi.

Sanatçı Metin Yıldız ise Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nın muazzam bir yer olduğunu belirtti.

Bitlis'in coğrafyasıyla çok etkileyici olduğunu vurgulayan Yıldız, "Atalarımızın yıllar önce neler yaptığını, mezarlıklarına bile ne kadar değer verdiğini görmek bizler için muhteşem. Derler ya ölüsüne değer vermeyen dirisine hiç değer vermez. Gerçekten muazzam eserler bırakmışlar. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Böylesine festivallerin yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım devamı olur ve yıllarca gider. Bu festivaller Bitlis halkı ve burası için de çok önemli. Umarım ülke sathına yayılır." diye konuştu.

"Böyle bir ortamda uluslararası bir festivalin yapılması çok kıymetli"

Oyuncu Berke Üzrek, Bitlis'e ilk defa geldiğini dile getirerek, "Burası çok önemli bir tarih sahnesi. Böyle bir ortamda uluslararası film festivali yapılıyor olması çok kıymetli. Temennimiz çok daha etkili festivallerin önümüzdeki süreçte büyüyerek, güçlenerek devam ettirmesidir. Bu film festivalinin ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi inşallah olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sanatçı Yüksel Arıcı da Adanalı olduğunu ancak her yıl bir Bitlisli gibi festivale geleceğini belirterek, "Bu tarihi kentte böyle bir festivalin yapılması kentin tanıtımı için de çok önemli. Bu festivalden sonra insanlar Bitlis'i merak edecekler. Bitlis'i tanımaya başlayacaklar. Bu festivalde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Festivalin jüri başkanı ve yönetmen Derviş Zaim de "Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali" çalışmasında, yörenin kültürel hayatının canlandırılması amacıyla yola çıkıldığını söyledi.

Festivalin emekleme döneminde olduğunu dile getiren Zaim, şunları kaydetti:

"Burada olmak ve destek vermekten çok mutluyum. Bu yıl uzun metraj dalında yarışan filmlerin jürisindeydim. Bir sürü film arasından önümüze gelen seçkiyi izledik. Kısa listeyi izledik. Birbirinden farklı filmler vardı. Bu da Türk sinemasının farklı eğilimlerine işaret ediyordu. Arasından kendimize göre en uygun olanını, kriterlerimize göre mümkün olduğu kadar değerlendirdik. Herkese hayırlı olmasını diliyorum. Önemli olan burada bulunmak."