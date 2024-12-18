Bitlis'te Gönüllü Öğrencilerden Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika
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Bitlis'te Gönüllü Öğrencilerden Sıcak Yemek Desteği

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Bitlis'teki öğrenciler, 'Komşum projesi' ile ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştırıyor.

18.12.2024 09:23
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Üniversiteli gençlerin elleriyle gönüller buluşuyor

BİTLİS - Bitlis'teki devlet yurtlarında kalan gönüllü üniversite öğrencileri yemekhanelerde hazırlanan fazla yemekleri her gün titizlikle paketleyip komşu ailelere götürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 4 yıl önce hayata geçirilen "Komşum projesi' ile yurtlardaki yemekhanelerde çıkan yemeklerin israf olmaması ve öğrencilerin yardımlaşma duygusunun pekiştirilmesi amaçlandı. Bitlis'te 560 gönüllü öğrencinin destek verdiği 'Komşum' projesi ile ihtiyaç sahibi aileler her gün sıcak yemekle buluşuyor. Öğrencilerin her gün yemekhaneden aldıkları yemekler hak sahibi ailelere yine öğrenciler tarafından ulaştırılıyor.

Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği 2'nci sınıf öğrencisi Selcan Çınar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan projenin bugün de devam ettiğini belirterek, "Komşum projesi' 2019 yılından bugüne kadar süregelen bir projedir. Biri erkek öğrenci yurdu olmak üzere 4 öğrenci yurdunda bulunan 560 gönüllü öğrenci ile yürütülen proje kapsamında daha önceden belirlenen ailelere sıcak yemek dağıtıyoruz. Kendi ellerimizle doldurup paketlediğimiz yemeklerimizi önceden belirlenen ailelerimize götürerek teslim ediyoruz. Bu şekilde hem kendimiz mutlu oluyoruz, hem de ihtiyaç sahibi ailelerimizi mutlu ediyoruz. Bu şekilde ilerleyen yaşlarımızda bizlerinde ihtiyaç duyduğu bu tür durumlarda bizlere de el uzatacak birilerinin olduğunu biliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Güncel, Bitlis, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Gönüllü Öğrencilerden Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika

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