Bitlis'te Hükümlü Yakalandı

Bitlis'te hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, dün gerçekleştirilen çalışmada hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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