Bitlis'te Kapanan 306 Köy Yolu Ulaşıma Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bitlis'te Kapanan 306 Köy Yolu Ulaşıma Açılıyor

Bitlis'te 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan 306 köy yolunun açılması için çalışmalar hız kazanırken, Vali Ahmet Karakaya ekipleri ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu. Karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirten Karakaya, vatandaşların ulaşımının sağlanması için çabalarının süreceğini söyledi.

21.02.2025 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te kardan kapanan 306 köy yolu ulaşıma açılıyor

Vali Karakaya, karla mücadele ekiplerine tatlı ikramında bulundu

BİTLİS - Bitlis'te 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde kapanan 306 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ederken, Vali Ahmet Karakaya da ekipleri ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, ilk olarak merkeze bağlı Değirmenaltı köyü ve Güroymak'a bağlı Yazıkonak köyündeki karla mücadele çalışmalarını inceledi. Vali Karakaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve karla mücadele ekibinden çalışmalar hakkında bilgiler alarak, köy yollarındaki çalışanlara tatlı ikramında bulundu. Karakaya, Güroymak'a bağlı Yazıkonak köy yolunda yol açma çalışması yapan rotatife binerek karla mücadele çalışmalarına bizzat katıldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karakaya, 306 köy yolunun kardan dolayı kapalı olduğunu, ancak ekiplerin açma çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Karakaya, "Kar yağışı önceki gün itibari ile başladı. Kar berekettir. Kırsal mahallelerimizin ve kara yollarımızın temizlenmesi çok önemlidir. Bu çerçevede karayolları ve il özel idaremiz çalışmalarını devam ettiriyor. Mahalle aralarında da belediye ekiplerimiz çalışıyor. Sahada arkadaşlarımızı ziyaret etmek istedik. Son 1-2 günde 50 santimetrenin üzerinde kar yağdı. Kırsal bölgelerde ise daha fazla. Bu çerçevede 10 şantiyecimizde 70 iş makinesi ve 100 civarında personelimizle sahada olacağız. Pazartesi gününe kadar çalışmalarımız devam edecek. Kar yağışının durumuna göre vatandaşımızın ulaşımımızı sağlayacağız. Yaz aylarına kadar bu tür çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Bitlis Valisi Karakaya, daha sonra ana yollarda açma ve tuzlama çalışması yapan karayolları ekiplerini ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliğini ziyaret etti. Karakaya, trafik polisleri ile yaptığı kısa toplantıda, "Yolda kalan vatandaşlarımıza el uzatma konusunda devletimizin eli kolu oluyorsunuz. Önce kendi güvenliğinizi sağlayarak olaylara müdahale etmek gerekiyor. Şu ana kadar çok büyük bir olay yaşamadık. Bu yüzden hem sizlerin hem de karayolları ekiplerinin çalışmaları çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Vali Karakaya'ya incelemelerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu da eşlik etti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Karakaya, Karakaya, Politika, Güncel, Bitlis, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Kapanan 306 Köy Yolu Ulaşıma Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
15:29 Maydonoz Döner’e kayyum atandı Maydonoz Döner'e kayyum atandı
00:24 Müdürün sürpriz kar topu anonsu ile çocukların çığlıkları okulu inletti Müdürün sürpriz kar topu anonsu ile çocukların çığlıkları okulu inletti
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
00:34 Fenerbahçe’de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü
00:02 İrfan Can’ın akıl almaz hatası Fenerbahçe’ye pahalıya patladı İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladı
00:01 Macron’dan Trump’a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil Macron'dan Trump'a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 19:06:56. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te Kapanan 306 Köy Yolu Ulaşıma Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.