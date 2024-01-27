 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bitlis'te kar 315 yerleşim yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'te kar 315 yerleşim yolunu ulaşıma kapattı

Bitlis'te son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 315 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

27.01.2024 - 10:54,
Abone Ol

Bitlis'te kar 315 yerleşim yolunu ulaşıma kapattı

BİTLİS - Bitlis'te dün akşamdan bu yana etkisini arttırarak yağan kar, il genelinde 315 yerleşim yeri yolunu ulaşıma kapattı.

Bitlis'te son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle tek katlı evler ve araçlar adeta kara gömülürken, İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekipleri kapanan yolları açmak için yoğun çaba harcıyor.

Kar yağışı nedeniyle yüzlerce köy yolunun ulaşıma kapandığını belirten İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 7/24 esasına göre çalıştıklarını ifade ederek, kapanan köy yollarını en kısa sürede açacaklarını söyledi.

Bitlis\'te kar 315 yerleşim yolunu ulaşıma kapattı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bitlis, Ulaşım, Hava Durumu, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te kar 315 yerleşim yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika


11:22
Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36
CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30
Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22
Ankara'da simide yüzde 50 zam Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18
'Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor' diyen Selen Görgüzel linç ediliyor "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05
İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
10:01
Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı

Son Dakika
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04 Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36 CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30 Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22 Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18 "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05 İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
09:59 Fransa'da şarap üreticilerinden protesto: Binlerce litre şarabı yola döktüler
10:01 Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 11:55:16. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te kar 315 yerleşim yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement