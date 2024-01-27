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Bitlis'te Kar Kütlesi Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
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Bitlis'te Kar Kütlesi Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

Bitlis'te bir lokantanın önünü temizleyen kişi, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Bitlis\'te Kar Kütlesi Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu
27.01.2024 - 14:38,
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BİTLİS'te, lokantasının önünü temizleyen kişi, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte etkili olan kar, ulaşımı aksatıp yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Çatılarda biriken kar yığınları, ise tehlikeye neden oluyor. Hüsrev Paşa Mahallesi'nde, çatıdan lokantasının önüne düşen kar yığınını temizlemek için dışarı çıkan kişi, ikinci kez düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bitlis'te Kar Kütlesi Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
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