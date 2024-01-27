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Bitlis'te kar kütlesi altında kalmaktan son anda kurtulan kişi - Son Dakika
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Bitlis'te kar kütlesi altında kalmaktan son anda kurtulan kişi

Bitlis'te, lokantasının önünü temizleyen kişi, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kar yağışı nedeniyle ulaşım aksarken, çatılarda biriken kar yığınları da tehlike oluşturuyor.

27.01.2024 - 15:19,
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BİTLİS'te, lokantasının önünü temizleyen kişi, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte etkili olan kar, ulaşımı aksatıp yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Çatılarda biriken kar yığınları, ise tehlikeye neden oluyor. Hüsrev Paşa Mahallesi'nde, çatıdan lokantasının önüne düşen kar yığınını temizlemek için dışarı çıkan kişi, ikinci kez düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bitlis\'te kar kütlesi altında kalmaktan son anda kurtulan kişi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bitlis'te kar kütlesi altında kalmaktan son anda kurtulan kişi - Son Dakika
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