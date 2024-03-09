Bitlis\'te Kar Nedeniyle Yolda Kalan Araçlardaki 30 Kişi Kurtarıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yolda kalan 20 araçtaki yaklaşık 30 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
İlçede akşam saatlerinde etkili olan kar, Tatvan-Hizan kara yolunda ulaşımda aksamalara yol açtı.
Kar ve tipiden dolayı Panor Dağı bölgesinde ilerleyemeyen 20 araçtaki yaklaşık 30 kişi, ekiplerden yardım istedi.
Bu sırada vatandaşlar da kara saplanan bazı araçları el birliğiyle çıkarmaya çalıştı.
Bölgeye giden karla mücadele ekipleri, yolu temizleyerek vatandaşların araçlarıyla ilerlemelerini sağladı.
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Sanatçı Mustafa Ceceli, AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar'ın daveti üzerine Kemalpaşa ilçesinde konser verdi. Ceceli, Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen etkinlikte sevilen şarkılarını seslendirdi. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vatandaşlardan Atar'a destek vermelerini istedi ve 31 Mart'tan sonra daha fazla sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceğini belirtti. Başkan adayı Atar ise Kasapoğlu'na ve etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, ilçeye hizmet etmek için aday olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, deprem bölgesindeki konutlara ilişkin, "440 bin hak sahipliği var. 46 binini bugün itibarıyla teslim etmiş durumdayız. Yani bir yıl gibi bir süre geçti, 46 bin konut teslim edildi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Panor Dağı bölgesinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Onlarca araç mahsur kaldı ancak vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Karayolları ekipleri ise yolları açmak için müdahale etti.
Muğla'da faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), özel yetenekli öğrencilere yönelik olarak kadınlar gününü kutladı. Felsefe öğretmeni Gözde Gürdal tarafından düzenlenen atölyede kadın algısı, bilimde kadınlar STEM ve kız çocukları temaları ele alındı. Etkinlikte uygulamalı STEM etkinlikleri yapılarak katılımcılar keyifli vakit geçirdi. BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci, öğretmenin farkındalık oluşturan etkinliği için tebriklerini iletti ve kız çocuklarının STEM alanlarında kariyer yapmalarının önemine vurgu yaptı.
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