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Bitlis'te Kar ve Tipi Nedeniyle Yolu Kapalı Olan Köydeki Hasta Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
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Bitlis'te Kar ve Tipi Nedeniyle Yolu Kapalı Olan Köydeki Hasta Hastaneye Ulaştırıldı

Bitlis'in Aşağıölek köyünde ateşi yükselen bir hasta, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan köyde mahsur kalmıştı. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yardım istendi. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 2 saatlik çalışma sonucunda yolu açarak sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı. Hasta, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine ulaştırıldı. İl Özel İdaresi yetkilileri, kar yağışının devam ettiğini ve ekiplerin gece gündüz çalıştığını belirtti.

Bitlis\'te Kar ve Tipi Nedeniyle Yolu Kapalı Olan Köydeki Hasta Hastaneye Ulaştırıldı
27.01.2024 - 11:31,
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Bitlis'te yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde ateşi yükselen kişi, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İl merkezine 16 kilometre mesafedeki Aşağıölek köyünde ateşi yükselen 40 yaşındaki Emrah Şişman'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Köye giden 112 Acil Sağlık görevlileri, yolun kapalı olması nedeniyle ilerleyemeyince durumu İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, 2 saatlik çalışmayla yolu açarak sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı.

Evde ilk müdahalesi yapılan hasta, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, AA muhabirine, kardan dolayı köy yollarının kapandığını söyledi.

Aşit, "Bölgemizde kar yağışı devam ediyor. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar tüm ekiplerimiz sahada ve gece gündüz çalışıyoruz. En kısa sürede yollarımızı açmaya gayret edeceğiz." dedi.

Hasta yakını Sinan Şişman da "Hastamız vardı, sağlık ekiplerini aradık. İl Özel İdare ekipleri gelip yolu açtı. Ardından sağlık ekipleri geldi. Ekiplerimize minnettarız." diye konuştu.

Kaynak: AA
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