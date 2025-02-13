Bitlis\'te Kar Yağışı Etkili Oluyor

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BİTLİS'te akşam saatleri itibariyle kar etkili oldu. Kent merkezinde kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi aştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Bitlis'te akşam saatlerinde kar etkili oldu. Kar sonrası kent merkezi kısa sürede beyaza bürünürken, kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı. Kar özellikle Bitli- Tatvan ve Bitlis- Güroymak ilçeleri arasında bulunan Rahva bölgesinde şiddetini artırdı. Meteoroloji yetkilileri karın gece boyunca devam edeceğini belirterek, şu uyarılarda bulundu:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen kar yağışlarının, bu gece ile yarın öğle saatleri arasında Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Siirt'in doğu, Van'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."