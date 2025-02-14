Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle 219 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle 219 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

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Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 219 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde 35 santimetreye ulaştı. Yerel ekipler karla mücadeleye başladı.

14.02.2025 11:01  Güncelleme: 11:05
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Bitlis'te kar yağışı: 219 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te dün etkili olan kar yağışından dolayı il genelinde 219 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde 35 santimetreye ulaştığı Bitlis'te, sabah beyaz örtüye uyanan vatandaşlar araçlarının ve evlerinin önünü açmaya çalıştı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı sonrası 219 köy yolunun ulaşıma kapandığını, il özel idaresine ait 10 ayrı şantiyede bulunan 75 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışmasına başladıklarını söyledi.

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının öğlenden sonra bölgeyi terk edeceğini ancak yerini sisli ve soğuk havaya bırakacağını bildirdi. Yetkililer, oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı da vatandaşları uyardı.

Kar yağışı sonrası il özel idaresi ekipleri, köy yollarında çalışma başlatırken, karayolları ve belediye ekipleri de sabahın erken saatlerinden beri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle 219 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika

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