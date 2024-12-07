Bitlis'te Kayaklı Koşu Antrenmanları Devam Ediyor

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Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te kayaklı koşu takımı sporcuları, soğuk havaya rağmen antrenmanlarını aksatmıyor.

Yazın formda kalmak için tekerlekli kayakla asfaltta antrenman yapan sporcular, kışın da karda çalışmalarını sürdürüyor.

Rahva Bölgesi'ndeki El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde soğuk havaya rağmen antrenman yapan sporcular, yarışlarda dereceye girmeyi hedefliyor.

Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Branş Sorumlusu ve milli takım antrenörü Sedat Doymaz, gazetecilere, kar yağışı ve soğuk havaya rağmen antrenmanlarını aksatmadıklarını söyledi.

Amaçlarının yarışlarda derece almak olduğunu belirten Doymaz, şunları kaydetti:

"Yaz döneminde tekerlekli kayakla güzel bir sezon geçirdik. Şimdi karın yağmasıyla kış sezonuna hazırlanıyoruz. Yaklaşık 50'nin üzerinde sporcumuz var. Çoğu alt yapı sporcusu. Alt yapıdan iyi sporcularımız var. Bu yıl milli takımlarda 4 sporcumuz var. Bitlis'te kayaklı koşu her geçen gün daha iyi bir yere geliyor. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor."