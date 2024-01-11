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Bitlis'te Mahsur Kalan Arıcılar Karla Mücadele Ekiplerince Kurtarıldı - Son Dakika
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Bitlis'te Mahsur Kalan Arıcılar Karla Mücadele Ekiplerince Kurtarıldı

Bitlis'in Sarpkaya köyünde kar ve tipiye yakalanan kamyonette mahsur kalan 3 arıcı, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı köy yolunda mahsur kalan arıcılar, yardım istemek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yol açılarak arıcılar kurtarıldı ve kent merkezine getirildi.

Bitlis\'te Mahsur Kalan Arıcılar Karla Mücadele Ekiplerince Kurtarıldı
11.01.2024 - 13:12,  Güncelleme: 13:14
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BİTLİS'te kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı köy yolunda mahsur kalan kamyonetteki 3 arıcı, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Kırsal Sarpkaya köyüne arı kovanlarını almak için giden 3 arıcının içerisinde bulunduğu kamyonet, kar ve tipiye yakalandı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı köy yolunda mahsur kalan arıcılar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması ile yol açılarak arıcılara ulaşıldı. Daha sonra arıcılar, kent merkezine getirildi.

Kaynak: DHA
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