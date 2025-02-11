Bitlis'te Para Nakil Aracıyla Çarpışma: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bitlis'te Para Nakil Aracıyla Çarpışma: 3 Yaralı

Bitlis\'te Para Nakil Aracıyla Çarpışma: 3 Yaralı

Bitlis'te bankaya ait para nakil aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

11.02.2025 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te bir bankanın para nakil aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Karayolları 118. Şube Şefliği binası önünde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen, bir bankaya ait 34 KVN 766 plakalı para nakil aracı ile 34 CIK 365 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, polis, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İki araçta yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bankaya ait araçta bulunan paralar, banka görevlileri ve polisler eşliğinde başka araca nakledildi.

Yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Otomobil, 3-sayfa, Olaylar, bitlis, Sağlık, Güncel, Banka, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Para Nakil Aracıyla Çarpışma: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
18:48 Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
08:49 Piyasa değeri 2 milyar lira Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar Piyasa değeri 2 milyar lira! Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar
08:34 Galatasaray, Frankowski’nin maliyetini açıkladı Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:58 Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 21:25:05. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te Para Nakil Aracıyla Çarpışma: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.