Bitlis'te Rahatsızlanan Kişi Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde rahatsızlanan 40 yaşındaki kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ayvacık köyünde kalbinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle baygınlık geçiren hasta, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Soğuksu mevkisine getirildi.
Ekipler, hastayı burada bekleyen ambulans helikoptere alarak Tatvan Devlet Hastanesine kaldırdı.
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