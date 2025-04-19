Bitlis'te Sınav Dolandırıcılığı Operasyonu

(BİTLİS) - Bitlis'te, okuma yazma bilmeyenleri sınavlardan geçirmek için yerlerine 'joker' eleman olarak tabir edilen kişileri sınava yerleştirdikleri belirlenen şüphelilere yönelik 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 43'ü organizatör olmak üzere 301 kişi gözaltına alındı.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" yapanların belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler yaptıkları çalışmayla Bitlis il merkezinde ve ilçelerinde faaliyet gösteren sürücü kurslarında, okuma yazma bilmeyenleri MTSK ve SRC sınavlardan geçirmek için yerlerine "joker" eleman olarak tabir edilen kişileri sınava yerleştirdikleri veya kopya düzeneği kullanarak sınavlardan geçirdikleri usulsüz şekilde sürücü belgesi alındığını tespit etti.

Belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Bitlis merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 43'ü organizatör, suça karışan 258 olmak üzere 301 kişi gözaltına alındı. 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürerken, operasyonda adreslerde yapılan aramada ise, 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet gaz bombası, 348 adet tabanca fişeği, 36 adet tüfek kartuşu, 11 adet AK-47 fişeği, 9 adet kopya düzeneğinde kullanılan cep telefonu, 3 adet kopya düzeneğinde kullanılan kulaklık, 5 adet sahte kimlik, 5 adet tarihi eser sikke, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor.