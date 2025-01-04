Bitlis'te sis etkili oldu, soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu.
Kentteki kar yağışının ardından soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis- Tatvan ile Bitlis- Güroymak kara yolunda sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti.
Soğuk hava sebebiyle Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkisindeki ağaçlarda kırağı oluştu.
Meteoroloji uzmanları, dondurucu soğukların etkisini sürdüreceğini bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Bitlis'te Sis ve Soğuk Hava Etkili - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?