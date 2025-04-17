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Bitlis'te Tiyatro Projesi

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Köyden Köye Tiyatro projesiyle 49 köy okulunda çocuklara eğitici gösteriler sunuluyor.

17.04.2025 13:53
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Bitlis'te 'Köyden Köye, Okuldan Okula Tiyatro' projesi

BİTLİS - Bitlis'te hayata geçirilen 'Köyden Köye, Okuldan Okula Tiyatro' projesiyle kırsal bölgelerdeki çocuklar tiyatroyla buluşuyor.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen ve Bitlis Kültür ve Sanat Derneği tarafından yürütülmekte olan 'Köyden Köye, Okuldan Okula Tiyatro' projesi kapsamında 49 köy okulunda gösteriler sunulacak. Proje kapsamında tiyatro ekibi, her gün farklı köy okullarını ziyaret ederek, öğrencilere eğitici ve eğlendirici tiyatro gösterileri sunuyor. Özellikle ilkokul düzeyindeki çocuklar için hazırlanan oyunlar, hem eğlendiriyor hem de sosyal mesajlar içeriyor. Gittikleri okullarda önce sahne kuran tiyatro ekibi, daha sonra büyük bir özveri ile 'Kurşun Asker' adlı tiyatro oyununu sergiliyor.

Yaklaşık 45 dakika süren oyunun sonunda çocuklarla beraber eğlenip dans eden ekip, beraberinde getirdikleri hikaye kitaplarını da hediye ediyor.

BİSAD Proje Koordinatörü Vecbi Ayan, geçmiş yıllarda da buna benzer projeler yaptıklarını belirterek, amaçlarının bu projeyi sürekli hale getirmek olduğunu ifade etti. Ayan, "İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen Bitlis Kültür ve Sanat Derneği tarafından yürütülmekte olan 'Köyden Köye, Okuldan Okula Tiyatro' projesinde bugün Bitlis merkeze bağlı Yumurtepe köyündeyiz. Proje kapsamında toplamda 49 köy okuluna gideceğiz ve bin 88 öğrenciye ulaşacağız. Aynı zamanda bu öğrencilerimize hikaye kitabı dağıtacağız. Proje kapsamında almış olduğumuz 3 bin kitap var. Bunun yanında Bursa Bisiklet Kulübü tarafından derneğimize bağışlanan kitaplar var. Bu kitapları yine proje sonunda seçeceğimiz 2 ya da 3 okula küçük kitaplıklar ya da mini kütüphane şeklinde bağışlamayı düşünüyoruz. Biz bu projeyi 2012, 2013 ve 2015 yıllarında da yaptık. Şimdi tekrar süreklilik arz etsin diye bu yıl tekrar proje yaptık. Umarım önümüzdeki süreçlerde yine aynı şekilde projelerimizle tiyatrodan uzak kalmış dezavantajlı çocuklara ulaşacağız. Amacımız, derneğimizin misyonu da bu. Oyuncu arkadaşlarıma dernek, başkanıma, bizimle işbirliği yapan Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bitlis\'te Tiyatro Projesi
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Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Sivil Toplum, Eğitim, Güncel, Bitlis, Son Dakika

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