Bitlis'te Toz Taşınımı Sorunu

Bitlis'teki toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi

BİTLİS - Bitlis'te günlerdir etkili olan yağmur ve beraberindeki toz taşınımı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Bitlis genelinde etkili olan yağmur ve toz taşınımı araçlarının üzerinin çamurla kaplanmasına nedeni olurken, bu durum oto yıkamacılara yaradı. Görüş mesafesini azaltan bu doğa olayı, hem sürücülerin hem de oto yıkamacıların mesaisini artırdı.

Kuzey Afrika kaynaklı olduğu belirtilen toz bulutları, kentte görüş mesafesini düşürürken solunum yolları rahatsızlığı olan vatandaşlar için de risk oluşturdu. Kent merkezi ve çevre ilçelerde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri ince toz tabakasıyla kaplandı.

Uzmanlar ise özellikle kronik hastalığı olan kişilerin dikkatli olmalarını belirtirken, maskesiz dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.