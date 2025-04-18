Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Ele Geçirildi

Bitlis merkezli Ahlat ve Hizan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 297 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi ve Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahlat ve Tatvan cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Özel harekat timlerinin desteğiyle 16 Nisan'da kent merkezi ile Ahlat ve Hizan ilçelerinde belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üst aramalarında, 4 kilo 297 gram sentetik uyuşturucu ve 770 kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, 14 şüpheliye de adli işlem yapıldı.