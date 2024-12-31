Bitlis'te Yeni Yıl Mesajı

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Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tanğlay, mesajında, yeni yılın her zaman yeni umutları ve beklentileri beraberinde getirdiğini belirtti.

Yeni yılın Bitlis için umutların yeşerdiği ve yeni yatırımların hayat bulduğu bir olmasını dileyen Tanğlay, şunları kaydetti:

"2024 yılı boyunca hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek yatırımlar yaparak Bitlis'i daha iyi bir noktaya taşımak için önemli adımlar attık. Her yeni yıl, yeni bir başlangıçtır. Bu başlangıcı geçmişteki çalışmalarımızın muhasebesini yaparak daha iyi bir geleceği planlamak için fırsat olarak değerlendiriyoruz. 2025'te Bitlis'i daha da kalkındıracak projelere ağırlık vereceğiz. Geçmişten edindiğimiz tecrübeleri değerli vatandaşlarımıza hizmet olarak sunmaya devam edeceğiz. Yeni yılın tüm hemşehrilerime sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni eder, hepimizin hedeflerini gerçekleştirdiği başarılarla dolu bir yıl olmasını dilerim."