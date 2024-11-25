Bitlis'te Yoğun Kar: Ulaşım Zorlaştı

Güncel

Bitlis'te geceden bu yana yoğun kar etkili oldu.

Kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu kent merkezinde, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Görüş mesafesinin de düştüğü kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolların kapanmaması ve ulaşımın güvenli sağlanması için ana arterlerde çalışma yürüttü.

Trafik ekipleri, kar ve soğuk havaya rağmen zaman zaman yolda kalan araçları iterek ulaşımın aksamaması için çaba gösterdi.