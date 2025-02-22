Bitlis'te Yoğun Kar Yağışı: Arabalar ve Evler Kara Gömüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bitlis'te Yoğun Kar Yağışı: Arabalar ve Evler Kara Gömüldü

Geniş Video İzle

Bitlis'te son 3 günde bir metreden fazla kar yağdı. Arabalar ve tek katlı evler kara gömülürken, ulaşım sıkıntıları yaşanıyor. Eğitime ara verildi ve ekipler karla mücadele ediyor.

22.02.2025 09:19  Güncelleme: 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis kara gömüldü

Son 3 günde bir metreden fazla kar yağan ilde arabalar ve tek katlı evler kara gömüldü

BİTLİS - Bitlis'te son 3 gündür etkili olan ve bir metreyi bulan kar kalınlığından dolayı arabalar ve tek katlı evler adeta gömüldü.

Bitlis'te perşembe gününden itibaren etkili olan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışından dolayı tek katlı evler, arabalar ve yön levhaları kardan kayboldu. Bitlis İl Özel İdaresine bağlı ekipler kapalı köy yollarını ulaşıma açarken, karayolları ve belediye ekipleri ise gece gündüz kar mesaisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle perşembe ve cuma günü il genelinde eğitime ara verilirken, Bitlis Valiliği yaptığı yeni duyuruyla hafta sonu kurslarını da tatil etti.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Bitlis- Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Bitlis'in en çok yağış alan Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutları bölgesinde ise araçlar kara gömüldü. Vatandaşlar uzun uğraşlar sonucu kar altında bulunan araçlarını çıkarmak için çaba sarf ediyor.

Metin Derman isimli araç sahibi, 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kara gömülen aracını çıkarmaya çalıştığını söyledi. Derman, "2-3 gündür Bitlis'te yoğun kar yağıyor. Arabalarımız kaybolmuş durumda, 2 metreye yakın kar yağdı. Biz kışı yeni yaşamaya başladık" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ulaşım, Güncel, Bitlis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Yoğun Kar Yağışı: Arabalar ve Evler Kara Gömüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:24 Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu
13:40 Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı
12:33 İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
12:32 Maydonoz Döner operasyonunun detayları MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB
11:16 Gazze’de son takas İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü
18:23 Ege Denizi’nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu Ege Denizi'nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:11 HÜDA PAR’dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne cevap HÜDA PAR'dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne cevap
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
17:17 Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi?
17:03 Bitcoin neden yükseliyor Bitcoin neden yükseliyor?
16:36 İstanbul’da kar şiddetlendi Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu
16:34 Vatandaşın kar çilesi Patron ’işe gel’ deyince böyle isyan etti Vatandaşın kar çilesi! Patron 'işe gel' deyince böyle isyan etti
16:26 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a bomba gönderme Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 15:37:59. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te Yoğun Kar Yağışı: Arabalar ve Evler Kara Gömüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.