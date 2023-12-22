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Bitlis'te yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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Bitlis'te yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bitlis il merkezi ve ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Tatvan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Çarşı esnafı ve vatandaşlar kar temizleme çalışmalarına başladı. Meteoroloji ise hafta başına kadar yağışların devam edeceğini belirtti.

22.12.2023 - 15:26,  Güncelleme: 15:32
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Bitlis'te yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

BİTLİS - Bitlis il merkezi ve ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteorolojinin günler öncesinde duyurduğu kar yağışı, Bitlis il merkezi ve ilçelerinde etkili olmaya başladı. Tatvan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Çatıların ve arabaların karla kaplandığı ilçede yağan kar, seyrine tatminsiz görüntüler oluşturdu.

Çarşı esnafı yağan kar sonrası iş yerlerinin önünü, vatandaşlar ise araçlarının üzerini temizlemeye çalıştı.

Kar yağışının bu yıl geç geldiğini belirten Ecevit Özkan, lapa lapa yapan karın Tatvan'a çok yakıştığını ifade etti.

Kar altında arkadaşıyla yürümeye çıkan Polat Çelik ise karı çok sevdiğini dile getirdi.

Öte yandan, meteorolojiden alınan bilgilere göre il genelindeki yağışların hafta başına kadar devam edeceği belirtildi.

Bitlis\'te yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kaynak: İHA
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